С Днем заповедников жителей Калмыкии поздравил Глава региона Бату Хасиков

Он отметил, в республике 24 объекта имеют такой статус. Это заказники, в том числе три федеральных, парки, памятники природы. Особое место в этом списке занимает государственный биосферный заповедник «Черные земли», который можно с уверенностью назвать достоянием не только нашей республики, но и страны, в целом. Здесь находятся более 100 видов животных и свыше 30 растений, занесенных в Красную книгу. Также Хасиков отметил важность труда сотрудников заповедников, которые круглосуточно находятся на своем посту, сохраняя и оберегая уголки первозданной природы и ее биологическое разнообразие.

Заповедники Калмыкии выполняют и роль магнита для путешественников, активно развивая туристическую отрасль, особенно ее экологическое направление. Каждый из нас должен беречь нашу природу. Только вместе мы сможем сохранить ее богатства для будущих поколений, - подчеркнул Глава республики.