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11 января, 14:06
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Муниципалитет окажет содействие пострадавшим от отключения электроэнергии

Муниципалитет окажет содействие пострадавшим от отключения электроэнергии

Эту новость сегодня озвучил Глава Элисты-спикер ЭГС Николай Орзаев по итогам совещания по ситуации с энергоснабжением. Сообщается на официальном инстаграм столичного муниципалитета. Сейчас перед администрацией и профильным министерством стоит задача составить реестр пострадавших – и граждан, и предпринимателей – и оказать максимальное содействие в получении компенсации ущерба.

 «Сбои в подаче электроэнергии нарушили работу котельных, автономного отопления, водоснабжения, всего коммунального комплекса Элисты. Есть и объективные проблемы: износ сетей более 86%,  дебиторская задолженность, отсутствие крупных промышленных потребителей – но это не является оправданием», - отметил Николай Орзаев.

 Он также добавил, что организация предоставления коммунальных услуг находится  в ведении муниципалитета, но антимонопольное законодательство не позволяет органам местного самоуправления самостоятельно осуществлять электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения. Эти функции осуществляют коммерческие организации, которые несут юридическую ответственность перед потребителями за непредоставление, либо некачественное предоставление коммунальных услуг.

 Напомним, по данным ЕДДС Элисты, с 20 декабря и на начало января поступило более 2 800 обращений по поводу отключений электричества. По этим фактам Главой города было направлено соответствующее обращение в прокуратуру, надзорное ведомство уже приступило к проверке.

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