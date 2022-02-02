С 10 марта и до конца года правительство страны введёт мораторий на плановые проверки для предпринимателей

Продлеваются сроки уплаты налогов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, на полгода продлят программу компенсаций расходов на использование системы быстрых платежей. На эти цели выделено 500 миллионов рублей. Дополнительные меры поддержки калмыцким предпринимателям сейчас разрабатывает и региональное профильное ведомство. О «каникулах» в режиме санкций, в материале Зои Бармагнановой.

Михаил Мишустин заявил о ряде мер, направленных на поддержку российского предпринимательства в условиях западных санкций. В Госдуму внесен пакет законопроектов. Так, для сохранения льготных программ кредитования из федеральной казны выделено 6 миллиардов рублей. Отдельно принято решение о поддержке IT-сектора. Разработчики отечественных компаний смогут рассчитывать на льготную ипотеку и отсрочку от службы в армии. Юридических лиц освободят от уплаты налога на прибыль, а также фискальных проверок. Срок такого моратория - три года.

Окажут поддержку и сельскохозяйственной отрасли. 5 миллиардов рублей будут направлены на субсидирование ранее выданных кредитов. Как отметил Председатель Федерального Правительства, в режиме санкций необходимо своевременно реагировать и регионам.

Глава Калмыкии также обратился к землякам.

«Да, будет трудно. Но не надо сдаваться. Всегда находите возможности и действуйте. На сегодня очень востребована программа содействия самозанятым. Их число в республике за прошлый год выросло с 758 до 3 349 человек. Это означает обеление экономики, трудоустройство наших жителей и дополнительные поступления в бюджет», - отметил Бату Хасиков.

Кроме того, центр «Мой бизнес» совместно с региональным профильным министерством отрегулируют процентную ставку для удержания займов на уровне - от 5 до 10 процентов для приоритетных направлений. В этом году республике выделено,в рамках Индивидуальной программы развития, 200 миллионов рублей. Средства планируют направить на новые виды займов сроком до семи лет с процентной ставкой до трех процентов. Предприниматели смогут получить от 5 до 15 миллионов.

В приоритете также сохранение положительных тенденций в сфере развития экспорта. Необходимо наладить взаимодействие с Фондом развития малых форм предприятий. Это позволит местному бизнесу получать субсидии от 500 тысяч до 20 миллионов рублей.

Помимо этого, ведомство запустит региональные образовательные программы, благодаря которым калмыцкие предприниматели смогут освоить направления для создание новых услуг и товаров.

Между тем, в Калмыкии отмечен рост количества предпринимателей. За прошлый год их общее число выросло почти на 17,5 процентов.