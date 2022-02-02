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3 марта, 18:47
Новости

Прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении в отношении МУП «Элиставодоканал»

Прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении в отношении МУП «Элиставодоканал»

Муниципальное предприятие нарушило требование закона - не обеспечило жителей одной из столичных улиц бесперебойным и качественным холодным водоснабжением.

Прокуратура города провела проверку по публикации, размещенной 17 февраля в сети интернет, об отсутствии водоснабжения по ул. Ипподромная города Элисты.

Установлено, что в период с 26 января по 20 февраля местным жителям четырежды отключали воду.

Причина - частые порывы и утечки на водопроводной сети. Суммарно - 23 часа в течение 1 месяца и в трех случаях - более 4 часов единовременно. Это превышает допустимую продолжительность перерыва подачи холодной воды, установленную законом.

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