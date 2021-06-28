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23 июля, 14:12
НовостиСтроительство

Ряд соцобъектов Калмыкии будут достроены

Ряд соцобъектов Калмыкии будут достроены

Об этом сегодня шла речь на правительственном заседании круглого стола с участием представителей Лукойл. Речь шла о деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности на территории степного региона. Как было отмечено, предприятие регулярно участвует в реализации проектов по разным направлениям. Некоторые - требуют особого внимания, согласованности сторон. Об итогах этой работы за прошлый год и планах, намеченных на этот – в материале Герел Кикеевой.

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