Ряд соцобъектов Калмыкии будут достроены

Об этом сегодня шла речь на правительственном заседании круглого стола с участием представителей Лукойл. Речь шла о деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности на территории степного региона. Как было отмечено, предприятие регулярно участвует в реализации проектов по разным направлениям. Некоторые - требуют особого внимания, согласованности сторон. Об итогах этой работы за прошлый год и планах, намеченных на этот – в материале Герел Кикеевой.