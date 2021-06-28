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23 июля, 14:07
НовостиМолодёжная политикаЭкология

Продолжается прием конкурсных заявок на детско-юношескую премию "Экология - дело каждого"

Продолжается прием конкурсных заявок на детско-юношескую премию "Экология - дело каждого"

Молодёжь Калмыкии может стать соискателем международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», учреждённой Росприроднадзором. Главная задача – популяризация культуры ответственного отношения к природе и повышение общественной активности подрастающего поколения. Так, школьники от 7 до 16 лет должны до 1 октября отправить творческие работы на тему экологии на сайт экологияделокаждого.рф. Там же можно ознакомиться с правилами. Всего 13 различных номинаций. Победители и лауреаты смогут принять участие в выездном экологическом лагере на базе всероссийской здравницы «Орлёнок».

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