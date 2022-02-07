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4 марта, 17:27
Новости

Руководство одной из торговых сетей республики привлечено к административной ответственности

Руководство одной из торговых сетей республики привлечено к административной ответственности

Как сообщает пресс-служба  Управления Россельхознадзора,  сумма штрафа составляет 320 тысяч рублей. Ведомство, с целью внеплановой проверки, организовало выезд в торговые точки, расположенные в  Элисте, селах  Приютное и Садовое, а также в поселках Яшкуль и Цаган Аман.  Выявленные в ходе рейда нарушения касались хранения и качества мясной продукции. Продукты реализовывали с явными признаками недоброкачественности и с истекшим сроком годности.

Таким образом, торговая сеть нарушила требования Федерального Закона  «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и требований Технических регламентов.

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