Руководство одной из торговых сетей республики привлечено к административной ответственности

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, сумма штрафа составляет 320 тысяч рублей. Ведомство, с целью внеплановой проверки, организовало выезд в торговые точки, расположенные в Элисте, селах Приютное и Садовое, а также в поселках Яшкуль и Цаган Аман. Выявленные в ходе рейда нарушения касались хранения и качества мясной продукции. Продукты реализовывали с явными признаками недоброкачественности и с истекшим сроком годности.

Таким образом, торговая сеть нарушила требования Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и требований Технических регламентов.