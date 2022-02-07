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4 марта, 16:24
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Руководитель Регионального Управления Росреестра рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год

Руководитель Регионального Управления Росреестра рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год

Более 37 тысяч обращений по вопросам государственного кадастрового учета и госрегистрации прав поступило в региональное Управление Росреестра

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Дольган Буватинов. Всего за 2021 год зарегистрировано свыше 3,5 тысяч ипотек. Почти половина документов от граждан -  в электронном виде. Кроме того, сотрудники Управления зарегистрировали  325 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

Из новшеств: продление и расширение «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Теперь можно будет узаконить жилье, которое было построено до 1998 года, когда в силу вступил Градостроительный кодекс России. Эта мера поможет дополнительно защитить права граждан, которые получили в наследство земельные участки, чьи прежние владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, также с этого месяца участки с «временным» статусом в Едином государственном реестре недвижимости станут «архивными».  

Также благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и активное участие в информировании населения о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии вручили редакции новостей ГТРК «Калмыкия».

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