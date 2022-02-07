Руководитель Регионального Управления Росреестра рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год

Более 37 тысяч обращений по вопросам государственного кадастрового учета и госрегистрации прав поступило в региональное Управление Росреестра

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Дольган Буватинов. Всего за 2021 год зарегистрировано свыше 3,5 тысяч ипотек. Почти половина документов от граждан - в электронном виде. Кроме того, сотрудники Управления зарегистрировали 325 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

Из новшеств: продление и расширение «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Теперь можно будет узаконить жилье, которое было построено до 1998 года, когда в силу вступил Градостроительный кодекс России. Эта мера поможет дополнительно защитить права граждан, которые получили в наследство земельные участки, чьи прежние владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, также с этого месяца участки с «временным» статусом в Едином государственном реестре недвижимости станут «архивными».

Также благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и активное участие в информировании населения о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии вручили редакции новостей ГТРК «Калмыкия».