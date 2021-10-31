Руководство КалмГУ и Советник Чрезвычайного полномочного посла Ирана в России обсудили вопросы сотрудничества

Встреча прошла в онлайн-режиме и была инициирована исламской стороной как продолжение диалога, начатого в октябре в ходе визита в Калмыкию Посла Ирана в России Казема Джалали.

Ректором университета был предложен ряд проектов в области образования и науки. Это создание на площадке ВУЗа Центра развития циркулярной экономики и «зеленых» технологий в сфере животноводства. Организация международного молодежного центра мониторинга и защиты природы. И формирование на базе КалмГУ Консорциума «Волга – Каспий: право и «зеленая экономика».

Как заверил Казем Мохаммади, предложенные проекты найдут поддержку со стороны властных структур, а их реализация будет способствовать укреплению дальнейшего двухстороннего сотрудничества.