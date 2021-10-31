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3 декабря, 11:41
НовостиКультура

Калмыцкие школьники с успехом выступили на II Международном конкурсе «Красота души Кавказа»

Калмыцкие школьники с успехом выступили на II Международном конкурсе «Красота души Кавказа»

Он проходил в Кизилюрте и был посвящен 100-летию Дагестана. В конкурсе приняли участие более 700 участников из Чечни, Луганской Народной Республики, Краснодарского края и Белгорода, которые соревновались в различных номинациях от хореографии и вокала до рисования и чтения стихов.

По итогам ребята из степного региона стали лауреатами I степени и обладателями сразу трёх Гран-при. А их наставница Гиляна Тикеева награждена дипломом «Лучший педагог по классу инструментальное исполнительство».

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