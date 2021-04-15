Ровно 30 лет назад 13 мая в 17 часов в эфир вышла информационная программа «Вести»

Сегодня в формате большой zoom-конференции руководство Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании поздравило всех сотрудников медиахолдинга.

А обращение Владимира Путина передал первый заместитель руководителя администрации Президента Алексей Громов.

За эти годы ВГТРК стал крупнейшим российским медиахолдингом и бесспорным лидером информационного вещания не только в нашей стране, но и в Европе. Сегодня в его составе – десятки федеральных, международных, цифровых и региональных телеканалов, а также радиостанции, сетевые ресурсы и филиалы. Аудитория "Вестей" –99% населения России от Камчатки до Калининграда и более 50 миллионов зрителей в странах СНГ и Балтии. А флагманский канал "Россия" становится уже пятый год является самым популярным в стране.

Корреспонденты "Вестей" работают в горячих точках планеты, их новости и кадры важнейших событий мгновенно транслируются на телевизионных, радио, интернет-ресурсах ВГТРК. Благодаря новейшим технологиям, внедряемым в компании, увидеться на онлайн конференции в этот важный для всех нас день смогли сотни журналистов.

ВГТРК – это сеть региональных телерадиокомпаний от Камчатки до Калининграда, которые вещают на 54 языках народов России в 11 часовых поясах.

Современные вызовы требуют динамичных решений, и дальновидная политика руководства ВГТРК открывает нам новые возможности. ГТРК "Калмыкия" стала ближе к зрителям степного региона. За это время вышли десятки тысяч репортажей, героев и судеб. Высокие рейтинги – самая объективная оценка интереса тех, кто находится по ту сторону экрана. И, если кто-то не видит нас в телевизионном эфире, всегда может узнать о происходящем в Калмыкии посредством интернета. Как благодарность – доверие нашего зрителя, мы – лидеры регионального вещания, о чем свидетельствуют данные телеизмерителя Медиахиллз.

ГТРК "Калмыкия" расширяет свое присутствие, и есть на площадках всех социальных сетей. У нас самое большое в регионе количество подписчиков. Но за этим стоит – наша безграничная ответственность.

Оставайтесь с "Вестями". Смотрите, слушайте, читайте нас. И спасибо за доверие