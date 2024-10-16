18 октября, 13:55
 8 °C
105,76
97,15
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 октября, 10:09
НовостиСобытие

Рост предложения овощей замедлил инфляцию в Калмыкии

Рост предложения овощей замедлил инфляцию в Калмыкии

Сбербанк России сообщает, что в регионе годовая инфляция в сентябре снизилась до 9,2%. В основном это произошло из-за расширения предложения отдельных продуктов питания. На местном рынке стало больше овощей. Благоприятная погода повлияла на быстрое созревание урожая и темпы его сбора. В годовом сопоставлении морковь подешевела, а помидоры, огурцы, картофель, свекла и лук дорожали медленнее. Увеличились импортные поставки яиц, поэтому в сентябре они прибавили в цене не так существенно, как год назад.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия