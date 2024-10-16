Рост предложения овощей замедлил инфляцию в Калмыкии

Сбербанк России сообщает, что в регионе годовая инфляция в сентябре снизилась до 9,2%. В основном это произошло из-за расширения предложения отдельных продуктов питания. На местном рынке стало больше овощей. Благоприятная погода повлияла на быстрое созревание урожая и темпы его сбора. В годовом сопоставлении морковь подешевела, а помидоры, огурцы, картофель, свекла и лук дорожали медленнее. Увеличились импортные поставки яиц, поэтому в сентябре они прибавили в цене не так существенно, как год назад.