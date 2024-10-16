53-летнему Лаганцу грозит срок за сбор запрещенного наркосодержащего растения

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудниками уголовного розыска, совместно с коллегами из направления по контролю за оборотом наркотиков Лаганского района, по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 53-летний местный житель.

У лаганца при себе имелся пакет с фрагментами растения, от которых исходил резкий специфический запах. Мужчина пояснил, что это его пакет, в нем находятся листья дикорастущей конопли. При этом запрещенное растение он обнаружит в степи, сорвал с него листья для личного употребления, без цели сбыта.

Изъятое вещество, примерным весом 130 гр., направлено в Экспертно-криминалистический центр. По результатам экспертизы органами предварительного следствия будет вынесено соответствующее решение.

Фото: МВД Калмыкия