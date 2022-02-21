До конца года отменены плановые проверки земельного законодательства

Росреестр не будет проводить плановые проверки среди юрлиц и предпринимателей.

Кроме того, сокращено число оснований для проведения внеплановых проверок. Они будут согласовываться с прокуратурой и осуществляться только в случае угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, а также возникновения ЧС природного и техногенного характера.