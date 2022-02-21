25 марта, 14:55
 3 °C
105,47
96,05
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 марта, 16:23
Новости

До конца года отменены плановые проверки земельного законодательства

До конца года отменены плановые проверки земельного законодательства

Росреестр не будет проводить плановые проверки среди юрлиц и предпринимателей.

Кроме того, сокращено число оснований для проведения внеплановых проверок. Они будут согласовываться с прокуратурой и осуществляться только в случае угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, а также возникновения ЧС природного и техногенного характера.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия