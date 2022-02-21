25 марта, 15:27
ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу
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На фоне большого количества жалоб от граждан, Антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. Об этом сообщает телеграм-канал ФАС России.
«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.