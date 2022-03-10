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15 апреля, 11:52
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире изотермический тест на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире изотермический тест на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата

Кроме того, узнать инфицирован ли пациент можно уже через 20 минут. Все компоненты теста производятся в нашей стране - на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.

Новую волну заболеваемости коронавирусом в Калмыкии эпидемиологи прогнозируют на середину мая. Массовое производство нового теста сведет к минимуму некорректные результаты анализа, но и позволит раньше диагностировать наличие вируса, а значит  и скорое избавление от него. Однако по-прежнему доктора напоминают, что защитить себя и своих близких поможет вакцинация.

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