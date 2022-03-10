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15 апреля, 11:06
НовостиМолодёжная политика

Новый элемент жизни школьников Калмыкии

Новый элемент жизни школьников Калмыкии

Уже в скором времени у школьников учебный день будет начинаться с торжественного подъема государственного флага под гимн России.

«В образовательных учреждениях многих регионов это уже устоявшаяся практика», - отмечает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он назвал эту церемонию "элементом школьной жизни" и добавил, что "Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения

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