Новый элемент жизни школьников Калмыкии

Уже в скором времени у школьников учебный день будет начинаться с торжественного подъема государственного флага под гимн России.

«В образовательных учреждениях многих регионов это уже устоявшаяся практика», - отмечает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он назвал эту церемонию "элементом школьной жизни" и добавил, что "Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения