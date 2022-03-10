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13 апреля, 14:55
НовостиСоциальная политика

Росгвардейцы Калмыкии присоединились ко Всероссийской патриотической акции «За наших»

В рамках проекта стражи правопорядка записали видеообращение к воинам - участникам спецоперации по денацификации Украины. Слова поддержки сотрудник вневедомственной охраны произнес на родном языке.

«Братья! Плечом к плечу отстоим интересы нашей Родины и защитим ее! Калмыкия своих не бросает, поле битвы не покидает. Ради мира и спокойствия во всем мире объединим силы и будем бороться» - подчеркнул сержант полиции Виктор Чубаров.

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