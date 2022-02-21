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26 марта, 17:52
НовостиОбщество

Рифат Сабитов встретился с временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области Александром Авдеевым

Рифат Сабитов встретился с временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области Александром Авдеевым

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия власти, СМИ и институтов гражданского общества. Также речь шла о необходимости поиска новых форм диалога для решения главной на сегодня задачи: обеспечения информационного суверенитета страны.  

Как отметил Рифат Сабитов, сегодня российские СМИ проходят сложный период. Сейчас ОП РФ и Общественный совет при Минцифры России на основе поступающей информации о наиболее острых проблемах готовят предложения для органов власти по мерам в интересах отрасли. 

 Отдельного внимания, по мнению Рифата Сабитова, заслуживают «новые медиа». Блогерское сообщество и группы в соцсетях переживают новое рождение. Надо помочь им освоиться на отечественных ИТ-платформах, наполнить качественным информационным контентом Российский сегмент интернета.

 

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