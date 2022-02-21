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26 марта, 18:19
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Бату Хасиков: «Рамзан Ахматович вносит вклад, как в реальные военные действия спецоперации, так и в информационную борьбу, демонстрируя неизменный дух победителя»

Бату Хасиков: «Рамзан Ахматович вносит вклад, как в реальные военные действия спецоперации, так и в информационную борьбу, демонстрируя неизменный дух победителя»

Сегодня Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе беседы руководители регионов обсудили вопросы, касающиеся спецоперации России на территории Донбасса и Украины.

Глава Калмыкии выразил благодарность Рамзану Кадырову за приложенные усилия в обеспечении безопасности страны: 

«Как вы знаете, многие наши военнослужащие сейчас стоят на защите суверенитета и свободы мирных жителей. Здесь Рамзан Ахматович вносит вклад как в реальные военные действия спецоперации, так и в информационную борьбу, демонстрируя неизменный дух победителя».

Бату Хасиков также отметил вклад Главы Чечни в развитие региона:

«Благодаря Рамзану Ахматовичу Чеченская Республика – один из самых быстро развивающихся регионов России. Я вижу, какую трудную и важную работу он выполняет и поддерживаю его в этом. Считаю, что мы также должны способствовать поднятию всеобщего духа победы тех, кто в тылу и тех, кто на фронте».

В рамках встречи Главы регионов поручили Правительствам республик подготовить соглашение о сотрудничестве.

 

 

 

 

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