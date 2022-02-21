Бату Хасиков: «Рамзан Ахматович вносит вклад, как в реальные военные действия спецоперации, так и в информационную борьбу, демонстрируя неизменный дух победителя»
Сегодня Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе беседы руководители регионов обсудили вопросы, касающиеся спецоперации России на территории Донбасса и Украины.
Глава Калмыкии выразил благодарность Рамзану Кадырову за приложенные усилия в обеспечении безопасности страны:
«Как вы знаете, многие наши военнослужащие сейчас стоят на защите суверенитета и свободы мирных жителей. Здесь Рамзан Ахматович вносит вклад как в реальные военные действия спецоперации, так и в информационную борьбу, демонстрируя неизменный дух победителя».
Бату Хасиков также отметил вклад Главы Чечни в развитие региона:
«Благодаря Рамзану Ахматовичу Чеченская Республика – один из самых быстро развивающихся регионов России. Я вижу, какую трудную и важную работу он выполняет и поддерживаю его в этом. Считаю, что мы также должны способствовать поднятию всеобщего духа победы тех, кто в тылу и тех, кто на фронте».
В рамках встречи Главы регионов поручили Правительствам республик подготовить соглашение о сотрудничестве.