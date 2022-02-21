Рифат Сабитов: российские СМИ подвергаются постоянному давлению и гонениям в странах Запада

Российские СМИ становятся заложниками произвола и объектами цензуры со стороны иностранных онлайн-платформ. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты страны по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

По мнению спикера, Союз журналистов абсолютно правильно и своевременно выступил в защиту российских СМИ, которые подвергаются постоянному давлению и гонениям в странах Запада.

«Особенно выделяется, конечно, YouTube. Он не просто ограничил доступ к тому или иному контенту наших СМИ, а удалил аккаунты каналов целиком, лишив миллионы людей возможности получать информацию привычным и удобным способом», — сказал Рифат Сабитов.

Отмечено, что такие действия американской компании — откровенное попирание свободы слова, нарушение конституционного права россиян на получение информации.

«Это дискриминация по национальному признаку, информационный геноцид. Подобное поведение требует уже не порицания и осуждения, а решительных ответных действий от российских государственных органов, обязанность которых — защищать права российских граждан. Американский видеохостинг должен нести ответственность, предусмотренную российским законодательством», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Как следует из данных медиалогии, сегодня более 20 российских СМИ заблокированы или частично лишены доступа к аудитории. В связи с этим, Союз журналистов России в лице председателя Владимира Соловьева попросил Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры российских СМИ.