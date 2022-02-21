На сцене чувашского ТЮЗа с оглушительным успехом прошел спектакль «Кукушкины слезы»

Эту постановку по роману Михаила Юхмы осуществил калмыцкий режиссер Борис Манджиев. Сам роман был написан еще в 1974 году. Найти произведение было непросто, - говорит режиссер. Предлагалось множество вариантов. Выбор пал на одно из самых известных творений Народного писателя Чувашии.

Спектакль адресован молодому поколению. В его постановке применены все имеющиеся в распоряжении театра технические средства. Много внимания уделено чувашской поэзии и фольклору. Чтобы каждый зритель, уходя после просмотра, почувствовал сопричастность к своему народу. Борис Манджиев поделился, как важно было не подвести ожидания зрителей и самого автора.