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24 марта, 20:15
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На сцене чувашского ТЮЗа с оглушительным успехом прошел спектакль «Кукушкины слезы»

На сцене чувашского ТЮЗа с оглушительным успехом прошел спектакль «Кукушкины слезы»

 

Эту постановку по роману Михаила Юхмы осуществил калмыцкий режиссер  Борис Манджиев. Сам роман был написан еще в 1974 году. Найти произведение было непросто, - говорит режиссер. Предлагалось множество вариантов. Выбор пал на одно из самых известных творений  Народного писателя Чувашии.

Спектакль адресован молодому поколению. В его постановке применены все имеющиеся в распоряжении театра технические средства. Много внимания уделено чувашской поэзии и фольклору. Чтобы каждый зритель,  уходя после просмотра, почувствовал сопричастность к своему народу. Борис Манджиев поделился, как важно было не подвести ожидания зрителей и самого автора.

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