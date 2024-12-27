Рифат Сабитов рассказал о действиях Google, которые привели к ухудшению положения YouTube в России

Действия Google привели к значительному ухудшению положения YouTube на российском рынке. Об этом рассказал заместитель председателя Общественного Совета при Минцифры России, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Его комментарий приводит Telegram-канал ОС при Минцифры России.

История с YouTube — это классический пример того, как площадка может сама поставить крест на своем присутствии на крупном и перспективном рынке.

«В течение многих лет YouTube чувствовал себя уверенно в России, получая огромную аудиторию и стабильный рекламный доход. Однако политика платформы по массовым блокировкам российских СМИ, блогеров и отказ работать в правовом поле России привели к закономерному результату. Вместо того, чтобы учитывать интересы многомиллионной аудитории, Google сам загнал себя в угол» — говорит Рифат Сабитов.

Заместитель председателя Общественного Совета при Минцифры России обращает внимание, что последствиями решений Google стали штрафы, блокировки, ухудшение работы YouTube, банкротство российского филиала.

«Это последствия исключительно решений западного ИТ-гиганта. Однако у российских пользователей есть возможность перейти на отечественные видеохостинги. Они активно развиваются, предлагают качественный контент на любой вкус, заботятся о безопасности наших граждан. Поэтому нет ничего удивительного, что аудитория российских видеохостингов уверенно растет», — заключил Рифат Сабитов.