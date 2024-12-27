18 января, 08:35
 1 °C
104,86
102,41
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 января, 17:33
НовостиСобытиеСельское хозяйство

Калмыкия является участником нового федерального проекта «Кадры в АПК», направленного на подготовку специалистов для сельского хозяйства, от школьной скамьи до агропредприятий

Калмыкия является участником нового федерального проекта «Кадры в АПК», направленного на подготовку специалистов для сельского хозяйства, от школьной скамьи до агропредприятий

Для этого отобрано 13 школ республики. Правительство России в рамках обновленной государственной программы развития сельского хозяйства вводит стимулирующие выплаты для специалистов в сфере образования и науки, принимающих участие в реализации проектов в отрасли АПК. 40 тыс. рублей будут получать специалисты вузов и научных организаций. Причем ежемесячно. А доплата для сельских учителей, преподающих профильные предметы в агротехнологических классах, составит 30 тыс. рублей.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия