Калмыкия является участником нового федерального проекта «Кадры в АПК», направленного на подготовку специалистов для сельского хозяйства, от школьной скамьи до агропредприятий

Для этого отобрано 13 школ республики. Правительство России в рамках обновленной государственной программы развития сельского хозяйства вводит стимулирующие выплаты для специалистов в сфере образования и науки, принимающих участие в реализации проектов в отрасли АПК. 40 тыс. рублей будут получать специалисты вузов и научных организаций. Причем ежемесячно. А доплата для сельских учителей, преподающих профильные предметы в агротехнологических классах, составит 30 тыс. рублей.