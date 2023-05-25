Рифат Сабитов: «Работа Общественной палаты Российской Федерации должна способствовать решению актуальных проблем общества»

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в заседании круглого стола Общественной палаты Ставропольского края. Одной из главных тем обсуждения стала подготовка квалифицированных кадров, нацеленных на создание инновационных разработок и продуктов в IT-индустрии, в сфере экономики и промышленности, а также телерадиовещания.

«Президент нам ставит задачу — обеспечить суверенитет и информационную безопасность страны. Это, конечно, и идеологическая составляющая, и техническая, и технологическая. Надо ориентироваться, прежде всего, на молодёжь, на студенчество, на людей, которые предлагают новые технологические решения, в первую очередь, для нашей отрасли. И за эти пять лет — я наблюдаю вместе с коллегами — этот конкурс обрел уже общероссийское значение. И даже международное — страны ближнего зарубежья участвуют у нас. И находят нестандартные, смелые решения технологические, которые позволят в будущем обеспечить нам информационную безопасность и суверенитет», — сказал Рифат Сабитов.

Решению поставленной задачи способствует Всероссийский молодежный научно-технический конкурс разработок и научно-практических решений в области телерадиовещания, телекоммуникаций и информационных технологий «Первый Шаг», который в эти дни проходит в краевой столице.

«Мы приглашаем ведущие вузы страны, студентов технических специальностей, которые предлагают некие технологические отечественные решения, потому что Президент говорит, что нужно обеспечить информационную безопасность и суверенитет страны. Талантливые ребята, талантливая молодежь и, кроме того, мы потом этих ребят — будущих инженеров — приглашаем на работу в нашу же отрасль», — подчеркнул Рифат Сабитов.

На посту председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов неоднократно поднимал вопрос о необходимости решения в первоочередном порядке задачи по оперативному снабжению телевизионной, радио- и интернет-аудитории новостями, объективно отражающими жизнь страны и события, происходящие в мире. В условиях тотального санкционного давления и информационной войны, развязанной в отношении России, именно СМИ должны стать центром формирования адекватного и патриотичного взгляда на современную действительность. А быть быстрее оппонентов помогут технологические решения и практические разработки, которые предлагают молодые учёные и участники конкурсных программ. На это, в первую очередь, делают ставку учредители и организаторы конкурса «Первый шаг». Планомерную работу в направлении развития собственного научно-технического потенциала ведут и в Общественной палате страны.

Напомним, что Рифат Сабитов вошел в состав палаты по указу Президента России в начале апреля 2020 года. В апреле 2023 года Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты страны нового состава по президентской квоте. В список вновь вошёл и Рифат Сабитов.

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