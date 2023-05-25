Наездник из Калмыкии выиграл на верблюжьих бегах в Астрахани приз 100 тыс рублей

Сегодня там в рамках Всероссийского сельского Сабантуя прошли верблюжьи бега. В забеге на дистанцию 2000 метров участвовали 18 наездников из Енотаевского, Красноярского, Икрянинского, Харабалинского районов Астраханской области, а также спортсмены из Калмыкии. После двух заездов в финал вышли 10 человек.

Победителем забега стал житель Калмыкии Дамир Дюсенбаев и его верблюдица Лада. Наездник забрал главный приз - 100 тысяч рублей. Верблюжьи скачки проводятся в Астраханской области с 2000 года. Верблюды крайне своенравны, заставить их бежать - большое мастерство. Животное может просто сойти с дистанции или вовсе лечь.

Источник: https://radiovolna.fm