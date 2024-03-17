Рифат Сабитов принял участие в круглом столе по проблемам реабилитации участников СВО в «Российской газете»

Фото: ГТРК "Ставрополье"

В редакции «Российской газеты» прошло заседание круглого стола по проблемам социальной адаптации и всесторонней реабилитации участников специальной военной операции, организованное по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций совместно с «Российской газетой» и Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

В дискуссии приняли участие заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, генеральный директор издания Павел Негоица, генеральный инспектор Министерства обороны РФ, генерал армии Юрий Балуевский, представители других силовых структур, эксперты.

В своем выступлении Рифат Сабитов обратил внимание на необходимость поддержки членов семей участников спецоперации:

«Часто бывает так, человек погиб, а его вдова осталась с одним, а то и с тремя детьми. Надо помогать. Я знаю случаи, когда вдова находится в тяжелой ситуации, и ей нужна очень серьезная психологическая помощь — и не только ей, но и детям. Когда теряют отца или старшего брата. Таких примеров очень много, и их надо обязательно учитывать в нашей общей работе», — подчеркнул он.

Генеральный инспектор Министерства обороны РФ Юрий Балуевский отметил ведущую роль государства в реализации программ социальной реабилитации ветеранов:

«Однако мы все заинтересованы, чтобы люди, сегодня идущие в бой, не оказались завтра на социальной обочине. Они заслужили почет и уважение. Потому не стоит уповать в данном вопросе только на чиновников», — подчеркнул Юрий Балуевский.

В ходе заседания состоялось обсуждение практических шагов по реализации общественно-значимой инициативы по всесторонней реабилитации участников СВО и поддержки членов их семей, были приведены примеры успешного взаимодействия институтов государственной власти, гражданского и предпринимательского сообщества в этих важных вопросах.