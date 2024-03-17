Студентам-медикам могут разрешить проходить практику в зоне спецоперации

Такая возможность сейчас прорабатывается в министерстве здравоохранения, сообщил СМИ представитель пресс-службы ведомства. «Вопрос о том, чтобы засчитывать в практику работу в зоне СВО и прифронтовых госпиталях тем студентам-медикам, которые поехали туда в качестве добровольцев, в настоящий момент прорабатывается», – сказал он.

По данным председателя комитета по молодежной политике Госдумы Артема Метелева, почти 440 волонтеров оказывают медицинскую помощь в госпиталях в 7 регионах.

Организовать практику студентов медвузов в зоне СВО можно и без внесения изменений в законодательство, считают некоторые правоведы. По их мнению, университеты могут самостоятельно заключать договоры на прохождение практики с конкретными медучреждениями и структурами Вооруженных сил, в том числе по инициативе отдельных студентов.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев комментируя инициативу отметил, «готовность исполнить гражданский долг, желание помочь, стремление приобрести уникальный профессиональный опыт - каждая из причин, которая их побуждает, достойна уважения.

Если будущие медики, мечтающие стать хирургами, анестезиологами или реаниматологами, хотят проходить практику в зоне СВО или прифронтовом госпитале, надо дать им такую возможность. Они могут выполнять работу младшего медперсонала, а могут и ассистировать военным хирургам в прифронтовых госпиталях.

Надеемся, Минздрав и Минобрнауки найдут правильное решение, чтобы работа студентов-медиков засчитывалась как практика», сообщил депутат.

Фото: Комитет ГД по охране здоровья