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29 мая, 23:22
Новости

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 6 июня

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 6 июня

Об этом сообщает Росавиация: «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы».

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