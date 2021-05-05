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29 мая, 23:10
Новости

20 тысяч жителей республики проголосовали за объекты благоустройства

20 тысяч жителей республики проголосовали за объекты благоустройства

Калмыкия в числе лидеров среди регионов страны по вовлеченности к голосованию за общественные территории. До его окончания остались считанные часы. Голосование завершится 30 мая. Активнее всех - жители поселка Шарнут и села Обильное Сарпинского района, сел Яшалта и Эсто-Алтай Яшалтинского и поселка Яшкуля.

Голосование проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Осталось немного времени, что бы поучаствовать в этом социально значимом мероприятии с помощью платформы za.gorodsreda.ru, а также в этом поможет портал Госуслуги.

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