20 тысяч жителей республики проголосовали за объекты благоустройства

Калмыкия в числе лидеров среди регионов страны по вовлеченности к голосованию за общественные территории. До его окончания остались считанные часы. Голосование завершится 30 мая. Активнее всех - жители поселка Шарнут и села Обильное Сарпинского района, сел Яшалта и Эсто-Алтай Яшалтинского и поселка Яшкуля.



Голосование проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Осталось немного времени, что бы поучаствовать в этом социально значимом мероприятии с помощью платформы za.gorodsreda.ru, а также в этом поможет портал Госуслуги.