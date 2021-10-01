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24 октября, 12:15
НовостиПроисшествия

Республиканская Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек

Республиканская Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек

Республиканская Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек

По предварительной информации, произошло столкновение пассажирского автобуса   с грузовым автомобилем, есть пострадавшие и погибшие.

Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которая предоставляла услуги по рейсовым перевозкам на автобусе «Неоплан», в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей.

Вот что отметил Прокурор Яшкульского района Виталий Брацило

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