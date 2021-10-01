Республиканская Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек

По предварительной информации, произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем, есть пострадавшие и погибшие.

Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которая предоставляла услуги по рейсовым перевозкам на автобусе «Неоплан», в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей.

Вот что отметил Прокурор Яшкульского района Виталий Брацило