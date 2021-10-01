24 октября, 12:15
Республиканская Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек
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Республиканская Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек
По предварительной информации, произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем, есть пострадавшие и погибшие.
Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которая предоставляла услуги по рейсовым перевозкам на автобусе «Неоплан», в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей.
Вот что отметил Прокурор Яшкульского района Виталий Брацило