Первые результаты Всероссийской переписи

На минувшей неделе стало известно, что в переписи приняли участие свыше 14 миллионов человек или порядка 10 процентов населения страны, большинство через Госуслуги. В степной республике цифры примерно такие же – 9,5 процентов.

Напомним, основная цель переписи - составить точную картину о населении каждого региона. Ведь полученные данные из субъектов лягут в основу карты Российской Федерации.

64 летний элистинец Сергей Михайлов внимательно следит за происходящим в стране и республике. И потому был готов к визиту переписчика. После ответов на вопросы, поделился своим мнением и с нами.

Далеко не в каждом доме перед переписчиком открылись двери. Где-то гостя встретил собачий лай, где-то гулкая тишина.

На месте случайно оказался сосед Сергея Михайлова 44-летний Баир Сангаев. Он подробно рассказал о своей семье из четырех человек.

Наш рабочий день начался вместе с одним из почти пятисот переписчиков Калмыкии Эрдни Аршиновым. Студент медицинского колледжа говорит, было интересно понять суть этой процедуры и заработать.

Сам Эрдни, как и его родители, планирует заполнить анкету на сайте Госуслуг. Но в цифровом формате она придёт ко всем. Сбор сведений о населении в Калмыкии будет действовать на 76 участках. Пять стационарных размещены в многофункциональных центрах. Одной из первых заполнить анкету в МФЦ пришла жительница Элисты Татьяна Гончаревская. Пускать переписчиков домой боится из-за участившихся случаев с мошенниками, а интернетом пользуется с трудом.

Но даже если вы самостоятельно прошли опрос, к вам, в любом случае, в дверь постучится переписчик, чтобы подтвердить Ваш QR-код, который приходит на электронную почту. Впервые во Всероссийской переписи населения задействованы волонтеры. В основном, они работают на стационарных участках в многофункциональных центрах.

Обучение с помощью мультимедийных роликов волонтеры прошли и в районах региона. В основном, это студенты.

Вопросы переписи касаются пола, возраста, национальности, образования. Вся информация – конфиденциальна. Предъявлять документы, подтверждающие тот или иной факт, не требуется. Всероссийская статистическая кампания продлится до 14 ноября включительно. Кампания проходит 1 раз в 10 лет. По данным 2010 года в Калмыкии проживал 289 тысяч 481 человек.