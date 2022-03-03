Регионы, в том числе и Калмыкия, получат поддержку на обеспечение школьников горячим питанием

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Правительства России. На эти цели федеральном бюджете на 2022 год предусмотрено свыше 63 миллиардов рублей. Сейчас его уже получают порядка 7,5 миллионов школьников.

Чтобы не допустить снижения качества и нехватки в регионах средств на обеспечение школьников горячим питанием, Михаил Мишустин поручил Министру просвещения Сергею Кравцову лично держать вопрос финансирования на особом контроле.