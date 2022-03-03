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5 апреля, 15:15
НовостиКультура

Калмыцкие музыканты на сцене Мариинского театра

Калмыцкие музыканты на сцене Мариинского театра

С сегодняшнего дня и до 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет шестой Международный фестиваль арфы «Северная лира». В нем примут участие таланты из Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма. Заслуженный деятель искусств республики Савр Катаев и Заслуженная артистка Калмыкии Галина Авджаева были приглашены на это грандиозное мероприятие.

В нынешнем году фестиваль привлекает внимание к этническим инструментам и народной музыке.

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