Калмыцкие музыканты на сцене Мариинского театра

С сегодняшнего дня и до 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет шестой Международный фестиваль арфы «Северная лира». В нем примут участие таланты из Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма. Заслуженный деятель искусств республики Савр Катаев и Заслуженная артистка Калмыкии Галина Авджаева были приглашены на это грандиозное мероприятие.

В нынешнем году фестиваль привлекает внимание к этническим инструментам и народной музыке.