Региональный тур 4-го сезона Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" состоялся на базе КалмГУ.

Проект реализуется при поддержке Миннауки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Ведущие эксперты АНО «Большая перемена» Артем Рыков, Дарья Безверхова и Анастасия Крутых в рамках программы тура провели интерактивную презентацию, мастер-класс для студентов и отдельный трек для преподавателей. «Твой Ход» - проект, который помогает каждому молодому человеку реализовать свои идеи и востребованные проекты.

В этом году в рамках конкурса отдельный трек «Первопроходец» посвящен именно первокурсникам.

Победителями конкурса "Твой ход" в КалмГУ в разные годы были Бадма Довунов и Данзан Кюкенов, они получили на реализацию своих проектов 1 млн рублей.

В этом году заявился студент Данир Менкеев. Его проект посвящен укреплению семейных ценностей. С сентября по октябрь региональные туры проекта «Твой ход» пройдут на базе 73 университетов страны.