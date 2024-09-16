Мемориал воинам 28-й армии в Хулхуте реконструируют.

Этой теме было посвящено совещание, под председательством вице-премьера Калмыкии Эрдни Церенова.

Для оценки комплекса и масштаба предстоящих работ в качестве приглашенных экспертов были привлечены специалисты московского архитектурного бюро. Оно вместе руководителем проектов Алексеем Кондратьевым, известно как авторы Ржевского мемориала советскому солдату.

Эксперты поделились своим видением реконструкции мемориального комплекса, с учетом сохранения его идеи, особенностей исполнения и включением в него дополнительных элементов в виде полноценной музейной экспозиции, инфраструктуры, освещения и мультимедийного сопровождения. Как ожидается, такие преобразования привлекут интерес посетителей к памятнику, находящемуся на оживленном участке федеральной трассы.

Хулхутинский мемориальный комплекс воинам 28-й армии - памятник истории федерального значения, он состоит в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Он установлен в 1982 году, его авторы – архитекторы Николай Бораев, Сергей Курнеев, Владимир Гиляндиков, Эдуард Лиджи-Горяев и Мингиян Пюрвеев. Авторская группа смогла выразить в композиции идею благодарной памяти потомков и благоговения перед подвигом защитников Сталинграда.

По информации руководителя Ассоциации поисковых отрядов Калмыкии Дмитрия Халхинова в 1992-1993 году на мемориале стали предавать земле найденные останки воинов Красной Армии. Сейчас там 12 братских могил, в которых захоронено около 2800 бойцов.

В этом году сводный отряд поисковиков из разных регионов России провел две «Вахты памяти», в ходе которых были найдены останки семерых бойцов. Их перезахоронение с воинскими почестями запланировано на май 2025 года, в преддверии 80-летия Великой Победы.

По итогам совещания были приняты решения и даны поручения профильным министерствам, ведомствам, связанные с разработкой эскиза и подготовкой проектно-сметной документации.