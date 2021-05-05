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16 июня, 12:24
Новости

Редактору Лаганской районной газеты присвоили звание заслуженного журналиста России

Редактору Лаганской районной газеты присвоили звание заслуженного журналиста России

Любовь Головкова стала первым представителем СМИ республики, получившим это почетную награду. Ее учредили в 2018 году и присваивают за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. В этом году редактор газеты «Приморские известия» отмечает 50-летие творческой деятельности. Любовь Алексеевна также имеет звание «Заслуженный работник культуры Калмыкии».

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