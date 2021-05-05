Редактору Лаганской районной газеты присвоили звание заслуженного журналиста России

Любовь Головкова стала первым представителем СМИ республики, получившим это почетную награду. Ее учредили в 2018 году и присваивают за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. В этом году редактор газеты «Приморские известия» отмечает 50-летие творческой деятельности. Любовь Алексеевна также имеет звание «Заслуженный работник культуры Калмыкии».