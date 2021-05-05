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16 июня, 13:27
Новости

7 миллиардов рублей будет дополнительно выделено из Резервного фонда страны на поддержку сельской ипотеки

7 миллиардов рублей будет дополнительно выделено из Резервного фонда страны на поддержку сельской ипотеки

Федеральный центр продолжит субсидирование ставок по льготным ипотечным кредитам для постройки или приобретения жилья в селе, а также в городах численностью менее 30 тысяч человек. Это часть плана первоочередных действий Правительства по развитию экономики в условиях санкций.

Самая привлекательная сторона этой программы – выгодные условия кредитования, где процентная ставка составляет всего 3% годовых. «Сельская ипотека» пользуется большой популярностью и у населения Калмыкии.

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