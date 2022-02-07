Ребятам об орлятах

В поселках Хошеут, Сарпа, Привольный и Яшкуль научные сотрудники заповедника «Чёрные земли» провели интерактивные уроки для школьников.

Они рассказали какими уникальными особенностями обладает степной орёл, почему этот вид вымирает, и что нужно сделать для его сохранения.

Цель эколого-просветительской кампании - донести до людей всех возрастов, что мы живем в уникальном регионе с богатой и красивой природой, которая нуждается в нашей защите.