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4 марта, 13:07
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Глава Калмыкии призвал жителей республики не верить недостоверной информации в интернете

Глава Калмыкии призвал жителей республики не верить недостоверной информации в интернете

Бату Хасиков отметил, что сегодня соцсети переполнены сотнями фейков, которых с каждым днём становится все больше. Он подчеркнул:

«Считаю, что в таких ситуациях важно доносить до наших жителей актуальную и достоверную информацию».

Глава региона напомнил, что такие данные публикуются на информационном портале «Объясняем.рф», который запустило Правительство России. Это источник проверенной, официальной и оперативной информации, она обновляется в режиме реального времени.

«Земляки! Сейчас, как никогда, важно проявить внимательность и сознательность. Не верьте фейкам и не распространяйте их», – призвал Бату Хасиков.

 

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