Глава Калмыкии призвал жителей республики не верить недостоверной информации в интернете

Бату Хасиков отметил, что сегодня соцсети переполнены сотнями фейков, которых с каждым днём становится все больше. Он подчеркнул:

«Считаю, что в таких ситуациях важно доносить до наших жителей актуальную и достоверную информацию».

Глава региона напомнил, что такие данные публикуются на информационном портале «Объясняем.рф», который запустило Правительство России. Это источник проверенной, официальной и оперативной информации, она обновляется в режиме реального времени.