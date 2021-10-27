Расширен список мест, для посещения которых с 1 декабря будет необходимо наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста
В него внесены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания.
Таким образом, с 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих:
• творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений;
• деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание),
• деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
• физкультурно-оздоровительную деятельность;
• деятельность по организации конференций и выставок;
• деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты;
• розничную торговлю непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв.м. (кроме аптек, автозаправочных станций);
• деятельность по предоставлению мест для временного проживания.