Расширен список мест, для посещения которых с 1 декабря будет необходимо наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста

В него внесены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания.



Таким образом, с 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих:

• творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений;

• деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание),

• деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

• физкультурно-оздоровительную деятельность;

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты;

• розничную торговлю непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв.м. (кроме аптек, автозаправочных станций);

• деятельность по предоставлению мест для временного проживания.