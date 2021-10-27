Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года

Соответствующее решение было принято региональным Оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.



В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет.



Решением Оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при одновременном условии, что численность посетителей составит не более 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводятся мероприятия, а также наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.