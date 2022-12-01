Прямо сейчас в Парке Победы проходит флешмоб "Zа Россию"

Он приурочен ко Дню воссоединения Крыма с Россией. С того важного исторического события прошло уже 9 лет. В мероприятии принимают участие представители общественных организаций, учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений. Держа таблички в цветах триколора, они выстроились в виде буквы Z.

Организатором флешмоба выступили: региональное Агентство по делам молодежи и Республиканский центр молодежи.