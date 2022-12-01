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18 марта, 12:34
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Мама Героя России Мингияна Лиджиева - Баир Владимировна передала в волонтерский штаб "Мы вместе" денежные средства на покупку гемостатиков – это препараты для остановки кровопотери с помощью химических средств

Мама Героя России Мингияна Лиджиева - Баир Владимировна передала в волонтерский штаб "Мы вместе" денежные средства на покупку гемостатиков – это препараты для остановки кровопотери с помощью химических средств

Они должны быть в арсенале каждой походной аптечки, а для военнослужащих, участвующих в СВО жизненно необходимы. Об этом мама Героя России знает не понаслышке. О важности гемостатиков для солдат ей говорил сын - гвардии капитан, командир 5 – ой десантно – штурмовой роты Мингиян Лиджиев и просил о их приобретении. Как сообщили в волонтерском штабе, на переданное пожертвование будут закуплены кровоостанавливающие губки, а также другие необходимые на фронте товары. Фото: Добро в Калмыкии

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