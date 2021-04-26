Проверка прокуратуры, связанная с деятельностью компании «ЕвроСибОйл», продолжается

Привлечены специалисты Госинспекции труда, Росприроднадзора, Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. В феврале и апреле этого года было согласовано проведение внеплановых проверок по фактам разлива нефтепродуктов. В отношении «ЕвроСибОйл» возбуждены административные производства. Вынесен штраф - 500 тысяч рублей.

Напомним, еще в 2011 году установлены факты налоговых правонарушений при добыче нефти. В отношении компании введена процедура банкротства. На сегодня, по данным прокуратуры, задолженность «ЕвроСибОйл» по обязательным платежам в бюджетную систему России составила почти 4 миллиарда рублей. В связи в этим, возбуждены и расследуются 4 уголовных дела. Они находятся на особом контроле прокуратуры.