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26 мая, 18:33
НовостиКриминал

Проверка прокуратуры, связанная с деятельностью компании «ЕвроСибОйл», продолжается

Проверка прокуратуры, связанная с деятельностью компании «ЕвроСибОйл», продолжается

 Привлечены специалисты Госинспекции труда, Росприроднадзора, Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. В феврале и апреле этого года было согласовано проведение внеплановых проверок по фактам разлива нефтепродуктов. В отношении «ЕвроСибОйл» возбуждены административные производства. Вынесен штраф - 500 тысяч рублей.

Напомним, еще в 2011 году установлены факты налоговых правонарушений при добыче нефти. В отношении компании введена процедура банкротства. На сегодня, по данным прокуратуры, задолженность «ЕвроСибОйл» по обязательным платежам в бюджетную систему России составила почти 4 миллиарда рублей. В связи в этим, возбуждены и расследуются 4 уголовных дела. Они находятся на особом контроле прокуратуры.

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