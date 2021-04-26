На развитие мясного животноводства выделено более 250 миллионов рублей

Это не только федеральные деньги, но и средства республиканской казны. Сейчас сельхозтоваропроизводители могут подать документы в профильное министерство для получения субсидий. Пока от них поступило всего 20 заявок.

В этом году оптимизирована система выдачи поддержки. Теперь вместо сбора до трех пакетов документов необходимо предоставить один. Это скорректировано с учетом того, что большинство фермеров столкнулись с подтверждением документаций на затраты. Участники программы на дату подачи заявки не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства.