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26 мая, 18:53
НовостиСельское хозяйство

На развитие мясного животноводства выделено более 250 миллионов рублей

На развитие мясного животноводства выделено более 250 миллионов рублей

 Это не только федеральные деньги, но и средства республиканской казны. Сейчас сельхозтоваропроизводители могут подать документы в профильное министерство для получения субсидий. Пока от них поступило всего 20 заявок.

 В этом году оптимизирована система выдачи поддержки. Теперь вместо сбора до трех пакетов документов необходимо предоставить один. Это скорректировано с учетом того, что большинство фермеров столкнулись с подтверждением документаций на затраты. Участники программы на дату подачи заявки не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства.

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