Прокурор республики Виталий Семенченко и руководитель УФССП по РК – главный судебный пристав Роман Мухортов провели совместный прием граждан.

В ходе работы было рассмотрено много вопросов. В частности, жители республики обращались по вопросам соблюдения имущественных прав при взыскании задолженности с пенсии, наложения ареста на банковские счета, ограничения выезда за пределы Российской Федерации. Были просьбы проверить законность судебных решений, явившихся основанием для принудительного исполнения. А также принять меры прокурорского реагирования для исполнения судебных решений о взыскании денежных средств с должников.

По всем поступившим обращениям организованы проверки, результаты которых взяты руководителем надзорного ведомства на личный контроль.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия