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18 сентября, 17:00
НовостиСобытие

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов.

В республике прошли мероприятия, направленные на повышение информированности населения о важности регулярных медицинских осмотров, которые способствуют раннему выявлению заболеваний. На встречах медицинские работники рассказывали о роли центров здоровья, консультируют и дают рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, режиму сна, и отдыха.

Эффективным средством сохранения здоровья является вакцинация. В степном регионе стартовала прививочная кампания от гриппа. Необходимым запасом вакцин медучреждения республики обеспечены. По данным специалистов каждый год вирусы, вызывающие заболевания, мутируют, появляются новые штаммы, а иммунитет от предыдущей вакцинации снижается. Поэтому важно получать прививку своевременно.

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