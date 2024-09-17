17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов.

В республике прошли мероприятия, направленные на повышение информированности населения о важности регулярных медицинских осмотров, которые способствуют раннему выявлению заболеваний. На встречах медицинские работники рассказывали о роли центров здоровья, консультируют и дают рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, режиму сна, и отдыха.

Эффективным средством сохранения здоровья является вакцинация. В степном регионе стартовала прививочная кампания от гриппа. Необходимым запасом вакцин медучреждения республики обеспечены. По данным специалистов каждый год вирусы, вызывающие заболевания, мутируют, появляются новые штаммы, а иммунитет от предыдущей вакцинации снижается. Поэтому важно получать прививку своевременно.