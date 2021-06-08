Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении двух жительниц Элисты

Им инкриминируется хищение бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на развитие фитомелиорации. По версии следствия, обвиняемые незаконным путем получили субсидии, затем провели фиктивные сделки и операции, что позволило им перевести деньги на подконтрольные им счета. Максимальное наказание за эти преступления – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в один миллион рублей. Причиненный ими ущерб будет возмещен за счет ареста имущества обвиняемых на сумму более 21 миллиона рублей.