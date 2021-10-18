Прокуратура проверит достоверность информации о нарушении прав в сфере здравоохранения, размещенной в социальных сетях

Жители города пишут о том, что не могут дозвониться в службу неотложной помощи и регистратуру Детской поликлиники. А также жалуются на огромные очереди в, так называемый, «фильтр-бокс» в новом здании РДМЦ.

Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева. Она посетила сегодня медучреждение, где пообщалась с руководством поликлиники, а также побывала в колл-центре, в который стекаются звонки со всего города. Как пояснила Главный врач Светлана Манджиева, в понедельник в службу неотложной помощи поступило около 500 звонков. Этому способствовала массовая вспышка ОРВИ среди детей, а также тот факт, что в выходной день в воскресенье вызовы не принимались.

Те, кто не смог дозвониться предпочли лично прийти на приём. Сейчас в поликлинике усилена работа фильтр-бокса, обслуживают два педиатра. Кроме того, в филиале медучреждения в 8-м микрорайоне открыт еще один кабинет для детей с температурой. Созданы 4 дополнительные бригады неотложной помощи, всего сейчас на вызовы выезжают 8 врачей.